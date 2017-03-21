В Нарва-Йыэсуу вновь выявили незаконные свалки, власти лишь разводят руками

Незаконные свалки вновь выросли в лесу под Нарва-Йыэсуу. Местные власти разводят руками и заверяют, что уборкой мусора должен заняться Центр управления гослесами.

Как сообщила во вторник, 21 марта, "Актуальная камера" (ETV+), помимо бытового мусора, в лесу можно наткнуться, например, на горы строительных отходов, кирпичей, покрышек, старую мебель. Такая плачевная картина вызывает беспокойство у местных жителей.

"Эта проблема была всегда. Те, кто регулярно гуляет в лесу, видит такие картины постоянно. Причем, некоторым свалкам уже лет по 10. Но на них никто не обращает внимания, город и государство сваливают все друг на друга", - говорит местный житель Сергей.

По словам инспектора по охране окружающей среды Нарва-Йыэсуу Андрея Палмберга, проблема несанкционированных свалок в лесу действительно существует, но это государственная земля и находится она на обслуживании Центра управления гослесами. У города на уборку леса свободных средств нет.

"Эта проблема не обошла и наш город. Буквально вот на днях мы вывезли большую партию старой мебели с городского кладбища. На сегодняшний день нам известно несколько свалок - это бывшая Рая, 16 , пионерлагерь, там нереформированная государственная земля, также внутри леса тоже в районе улицы Метса. Обслуживает их лесничество, то есть RMK - государственное учреждение", - комментирует инспектор по охране правопорядка и окружающей среде Нарва-Йыэсуу Андрей Палмберг.

Связаться с лесничим Аларом Сюда, который отвечает за регион Ида-Вирумаа, не удалось, поскольку он находится в отпуске.

По информации Андрея Палмберга, в апреле должен пройти конкурс по выбору фирмы, которая и займется уборкой свалок.

Как добавил Палмберг, отучить людей мусорить в лесу помогут крупные штрафы, но главная проблема в борьбе с несанкционированными свалками - это установить владельца мусора.