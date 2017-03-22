В волости Вайвара сгорел жилой дом ({{commentsTotal}})
Поздно вечером во вторник, 21 марта, в деревне Тырвайыэ (волость Вайвара, Ида-Вирумаа) произошел пожар в деревянном жилом доме.
Как сообщил Спасательный департамент, сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 20:10.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что двухэтажный деревянный дом горит открытым пламенем, а крыша уже обвалилась.
В ходе работ по тушению из помещения вынесли два газовых баллона. Людей в здании не было.
Причины пожара установит следствие.
Редактор: Сергей Михайлов