Скончался эстонский актер Лембит Ульфсак

В среду, 22 марта, на 70-м году жизни скончался эстонский актер и режиссер Лембит Ульфсак (04.07.1947–22.03.2017).

В 1966 году Лембит Ульфсак закончил таллиннскую среднюю школу номер 7. В 1970 году – актерский факультет Таллинской консерватории.

С 1969 по 1978 Ульфсак работал актером в Молодежном театре, с 1978-1985 гг – в Таллиннском академическом драматическом театре имени В. Кингисеппа, с 1994 года – в Эстонском драматическом театре, а с 1985 по 1994 гг – актером и режиссером на студии "Таллиннфильм".

На счету Лембита Ульфсака десятки ролей в самых разных фильмах: "Арабелла - дочь пирата", "Мэри Поппинс, до свидания", "ТАСС уполномочен заявить" и других. Один из последних фильмов с его участием "Мандарины" грузинского режиссера Зазы Урушадзе был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2015 году.