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Нарва-Йыэсуу все-таки хочет договориться с Нарвой, но не об объединении ({{commentsTotal}})

Городское собрание Нарва-Йыэсуу. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Новое горсобрание Нарва-Йыэсуу все-таки сделает предложение Нарве начать переговоры, такое решение приняли 22 марта депутаты. Однако суть переговоров - не объединение, а совместная работа по вопросам местной жизни.

"Время переговоров об объединении самоуправлений упущено, поэтому с соседями будем договариваться по вопросам местной жизни, - сказала после сессии городского собрания порталу rus.err.ee Татьяна Пагаева. - Предложение будет сделано в ближайшее время. Посмотрим, что ответит Нарва".

По словам Пагаевой, речь идет о совместных проектах, об обновлении общей водоканализационной системы двух городов, о решении вопросов здравоохранения. Например, представители Нарва-Йыэсуу хотят договориться с нарвскими властями о том, чтобы в курортный город приезжали врачи и проводили прием местных жителей.

Для переговоров с Нарвой создана комиссия из пяти человек, в которую вошли мэр города Максим Ильин, финансовый директор Анжела Якутова, председатель горсобрания Калле Кекки и руководители двух фракций - Инге Мушкина и Игорь Мошков.

Городское собрание не устанавливало сроков, когда переговоры с Нарвой должны завершиться. Между тем, у городского собрания есть время до 15 мая, когда оно должно представить правительству страны результаты переговоров об объединении с Силламяэ. Этот вопрос также обсуждался на сессии горсобрания, и в ближайшее время Нарва-Йыэсуу сделает предложение властям Силламяэ сесть за стол переговоров.

Редактор: Артур Тооман



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