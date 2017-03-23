Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО

Из-за прибытия натовских военных в Тапа несколько сот эстонских призывников освободят для них места в казармах, а сами переберутся в палаточный лагерь на полигоне Лясна.

Прием международного военного контингента внесет коррективы в жизнь примерно 600 солдат-срочников Тапаского батальона, которым придется перебраться в палаточный лагерь на полигоне Лясна, сообщила в четверг "Актуальная камера".

В одной палатке, оборудованной полевыми кроватями и доступом к электричеству, будут размещены по 20 бойцов.

"В данный момент мы вступили в активную фазу т.н. учений на местности. Пока мы будем тренироваться в лесах, наши иностранные коллеги разместятся в казармах, где проживают солдаты срочной службы. Временный лагерь рассчитан на 600 бойцов. В палатках поставят кровати, будут кухня и гигиенические удобства. Условия более хорошие, чем в обычном лагере", - сказал глава штаба 1-й пехотной бригады Мати Тикерпуу.

В настоящее время на территории Тапаской воинской части идет грандиозная стройка, чтобы через несколько месяцев на военной базе смогли разместиться не только солдаты срочной службы, но и бойцы иностранных подразделений, которые приехали в Эстонию нести службу в составе международного батальона НАТО.

По словам руководителя проектов Центра оборонных инвестиций Марта Салусаара, на стадии строительства находятся десятки тысяч квадратных метров площадей. "Сейчас в стадии строительства находятся три казармы. В августе-сентябре они будут готовы к заселению. Всего же в данный момент в Тапа отстраивается порядка 37 000 кв. м различных площадей, которые будут переданы в пользование Силам обороны. Их будут делить эстонские и иностранные военнослужащие", - сказал Салусаар.

В общей сложности к осени на территории Тапаской военной базы появятся 16 новых объектов - жилые комплексы, гаражи, самая большая в стране военная столовая, а также рабочие помещения.

"В последние годы мы выстраиваем казармы одного типа. Их концепция заключается в том, что в одном блоке будет размещаться подразделение со всем своим снаряжением и техникой. На первом этаже расположатся учебные классы и складские помещения", - пояснил Салусаар.

Бюджет строительства военной базы в Тапа составляет 38 млн евро. На сегодняшний день это второй по затратности проект Сил обороны после строительства военного аэродрома в Эмари.