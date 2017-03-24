Эстония проиграла Еврокомиссии в споре по сахарному штрафу

Европейский суд решил, что оснований для пересмотра решения суда о взимании штрафа за излишки складированного сахара — нет. Эстония должна заплатить судебные издержки.

В решении суда сообщается, что обстоятельства, на которых основывалось ходатайство об изменении решения по сахарному вопросу, отправленное Еврокомиссии Эстонской Республикой, нельзя считать новыми или важными обстоятельствами, передает ERR Uudised.

Эстония должна будет заплатить и расходы Еврокомиссии на судебное производство.

Требование о возврате Эстонии более 34 млн евро штрафа за излишки складированного сахара, было подготовлено и передано в ЕС правительством в 2015 году. Спор об излишке складированного сахара связан с сомнениями в том, что Еврокомиссия выполнила свои обязательства по гарантии публикации в Вестнике ЕС необходимых правовых актов на эстонском языке. Это должно было произойти в день вступления Эстонии в Евросоюз.

По решению Общего суда ЕС, Еврокомиссия к концу 2012 года вернула Эстонии внесенные в бюджет союза 6,6 млн евро. Опираясь на это же решение, правительство добивалось возвращения и выплаченных за излишки складированного сахара 34,3 млн евро.