Актуальная камера 24.03.2017 (20:00)

Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.