Актуальная камера 24.03.2017 (20:00)

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В отделение Муниципальной полиции (МуПо) в Пирита поступило очередное заявление о нападении на собаку. По словам главного инспектора пиритаского отделения МуПо Маре Лутс, это уже третий случай нападения больших собак на маленьких за неделю.

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Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.

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