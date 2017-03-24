Актуальная камера 24.03.2017 (20:00)

В отделение Муниципальной полиции (МуПо) в Пирита поступило очередное заявление о нападении на собаку. По словам главного инспектора пиритаского отделения МуПо Маре Лутс, это уже третий случай нападения больших собак на маленьких за неделю.
Шестьдестят лет назад, 25 марта 1957 года, по Римскому соглашению был заложен фундамент Европейского союза - союза, начинавшего как экономическое сообщество, а к настоящему времени удостоенного Нобелевской премии мира. Для Эстонии нынешний год является знаковым еще и потому, что в декабре исполняется 20 лет с того дня, когда по инициативе бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера Эстонию пригласили на переговоры о вступлении в Европейский союз.
Вырубка деревьев на холме Линнамяги в волости Отепя продолжается. Власти планируют вернуть историческому месту статус туристической достопримечательности, чтобы обеспечить холму доступность и внешнюю привлекательность.