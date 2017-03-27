Во время декретного отпуска Репс её будет замещать Симсон

Замещать ожидающую рождения ребенка министра образования Майлис Репс будет, в соответствии с порядком замещения министров, министр экономики Кадри Симсон.

В соответствии с постановлением, выпущенном на основании закона о правительстве, министр экономики является первым замещающим министра образования. Второй замещающий - министр культуры, т.е. Индрек Саар, третий — министр по делам сельской жизни Тармо Тамм.

Министр оформляет отпуск на основании распоряжения премьер-министра. Когда отпуск оформлен, замещение министра происходит в соответствии с установленным порядком.

Репс заявила в воскресенье в передаче на Vikeraadio, что она должна родить в конце апреля или начале мая. Уйдет ли она в декретный отпуск, по словам Репс, будет зависеть от того, как она себя будет чувствовать после родов. "Время покажет", - пояснила Репс.

У Майлис Репс и ее мужа - адвоката Агриса Репшса — пятеро детей: сын Ричард (родился в 2004 году), дочь Элизабет (2006), сын Карл Роберт (2007), сын Генри Роджер (2011) и сын Фредерик (2014).