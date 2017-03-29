Эстония выделит на реализацию экологических проектов 7,2 млн евро

Фонд "Центр инвестирования в окружающую среду" (KIK) выделил 7,2 млн евро на поддержку экологических проектов. Деньги получат частные владельцы леса, проекты, связанные с защитой животных, подселение угря во внутренние водоемы.

"Мы решили поддержать частных владельцев леса и совместную деятельность частного лесного хозяйства суммой в 1,6 млн евро, поскольку хотим способствовать тому, чтобы владельцы леса принадлежали к лесным ассоциациям. Действуя сообща, можно найти наилучшее решение проблем, с которыми встречаются частные владельцы леса, и благодаря этому владелец получает также необходимые знания",– пояснил председатель совета KIK министр окружающей среды Марко Померанц.

За счет суммы в 390 000 евро будет очищена от нефтяного загрязнения земельная единица Коолме, 500 000 евро направят на компенсацию ущерба, нанесенного находящимися под защитой животными, 136 000 евро будет выделено на подселение угря во внутренние водоемы.

Решение о предоставлении финансирования в размере 1 млн евро было принято в отношении работ по сохранению природы в 2017 и 2018 годах. Дополнительно финансируются различные исследования и работы по развитию, связанные с необходимостью улучшения окружающей среды и международными обязательствами.

Суммы, поступающие KIK, уменьшаются

Дополнительно к принятым решениям в этом году ожидается распределение еще 15 млн евро в ходе открытого тура, эти решения будут приняты в конце мая. На открытый тур ходатайствования поступило 845 ходатайств на общую сумму 35 186 899 евро.

Суммы, поступающие на счет KIK на основании Закона об экологическом сборе (программа окружающей среды), значительно уменьшились. В 2012 году эта объем поступлений составил 35,8 млн евро, в 2013 году – 36,7 млн, в 2014 году – 38,3 млн, в 2015 году – 35,1 млн, в 2016 году – 30,8 млн и в 2017 году прогнозируют поступление 25,6 млн евро. Это связано с пакетом по спасению сланцевой промышленности, который был принят правительством весной 2016 года, и на основе которого замораживаются платы сектора за ресурсы.

Также уменьшились суммы структурных средств Европейского союза, направляемые через KIK. В период 2007-2013 сумма пособий составила 730 млн евро, в нынешний период (2014-2020) она уменьшится примерно на 150 млн.