В Тапа прибыли французские танки

В среду, 29 марта, на военную базу в Тапа прибыла последняя партия бронетехники для тактической группы НАТО. Свою технику привезли французы: около 30 единиц, в том числе танки Leclerc. Французские военные прибудут на базу в апреле.

Франция разместит в Эстонии 300 военнослужащих, танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB. Сейчас в Эстонии находятся 50 французских военнослужащих, остальной личный состав прибудет в первой половине апреля.

Французские военные будут служить в Тапа в течение восьми месяцев, а затем им на смену придут датские солдаты.

Ранее на военную базу в Тапа прибыли 800 солдат Великобритании, танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины.

Всего на базе в Тапа разместится 1200 военнослужащих тактической группы НАТО.