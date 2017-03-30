Новым директором Департамента статистики станет Март Мяги

У Департамента статистки будет новый генеральный директор - в четверг, 30 марта, правительство страны намерено утвердить в этой должности 45-летнего Марта Мяги.

С таким предложением к кабинету обратился министр финансов Свен Сестер, отметивший, что Мяги является руководителем высшего звена с богатым опытом работы в частном секторе.

В последнее время Мяги работал исполнительным директором эстонского филиала международного брокерского концерна Aon, до этого руководил сетью аптек Südameapteek и занимал руководящие должности в ряде других компаний.

Сестер не сомневается, что новый директор сумеет сделать управление Департаментом статистики более прозрачным и гибким.

Прежний глава Департамента статистики Андрес Оопкауп покинул должность 1 февраля, написав заявление об уходе с поста по собственному желанию.