EVR Cargo инвестирует в приобретение вагонов более 7 млн евро

Государственная фирма логистики EVR Cargo планирует как можно скорее приобрести более чем за 7 млн евро 200 новых полувагонов.

EVR Cargo ранее объявил конкурс по покупке 200 вагонов, победителем которого стал Брянский вагонный завод. Как сообщил в четверг на заседании совета фирмы председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу, недавно завод сообщил, что по изначально предложенной цене эти вагоны поставить не удастся и новая их стоимость составит 37 000 евро за вагон или 7,4 млн евро в целом.

Предприятие по-прежнему хочет приобрести 200 вагонов, в то же время, любое промедление означало бы, по словам Тоомсалу, повышение цены, поскольку дорожает и рубль, и металл. Как сказал Тоомсалу, есть предложение от Брянского завода, однако теперь транспортная фирма планирует послать запросы еще нескольким российским заводам.

В то же время, предприятие не хочет больше проводить новый публичный конкурс, поскольку в него могут оказаться вовлечены посредники, которые на самом деле организовать поставки вагонов не сумеют и тем самым поставки вагонов вообще окажутся под угрозой срыва.

По оценке Тоомсалу, вагоны нужны и в этом сомнений нет. Таким образом, EVR Cargo намерена подождать предложений от более крупных заводов, после чего совет предприятия должен будет одобрить инвестиционное решение.