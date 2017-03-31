Исследование: вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт обошел по популярности и.о. мэра Таави Ааса

Согласно исследованию компании Uuringutekeskus, проведенному по заказу столичной горуправы, 88% жителей Таллинна знают или слышали что-то о вице-мэре Михаиле Кылварте. На втором месте по популярности следует и.о. мэра Таави Аас, с показателями в 73%, на третьем - вице-мэр Калле Кландорф, о деятельности которого слышали 69%.

Авторы исследования, с результатами которого ознакомился корреспондент "Актуальной камеры на русском языке", выясняли также у жителей столицы, насколько они довольны деятельностью местных властей. 28 процентов заявили, что очень довольны деятельностью вице-мэра Кылварта, почти 20% высоко оценили деятельность Таави Ааса. При этом 19% оценили деятельность Михаила Кылварта как "плохая" или "очень плохая", у Таави Ааса этот показатель равен 15 процентам.

Социологи отметили, что выше всех из вице-мэров и старейшин респонденты оценили деятельность старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой. 91 процент опрошенных оценил ее деятельность как "хорошая" или "очень хорошая".

В рамках опроса у жителей Таллинна спросили, за кого они готовы отдать свой голос на предстоящих местных выборах. 40 процентов заявили, что готовы проголосовать за Центристскую партию, 11% - за реформистов, 8% - за социал-демократов, 5 - за консерваторов. Свободники могут набрать, согласно исследованию, на выборах в Таллинне 4%, а Союз Отечества и республики - 2%. При этом 22% опрошенных не определились с выбором.

Кылварт: исследование - это лишь одно из оснований для решения

Корреспондент АК на русском языке поинтересовался у вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта, могут ли результаты данного исследования послужить основой для выдвижения Кылварта в кандидаты в мэры столицы от Центристской партии на грядущих местных выборах.

"Данное исследование не является основной для принятия окончательного решения. Мы будем исходить из целого ряда составляющих, которые повлияют на решение. И исследование - лишь одна из составляющих", - ответил Михаил Кылварт, добавив, что пока партия не определилась со своим кандидатом.

Телефонный опрос по заказу столичной горуправы был проведен с 6 по 21 февраля 2017 года. Он обошелся городу в 5200 евро без учета налога с оборота.