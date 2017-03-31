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В Нарве неизвестный автомобиль сбил ребенка на переходе и скрылся с места происшествия ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Scanpix/Postimees
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В пятницу в 14:30 в Нарве, у дома по адресу ул. Выйду, 1, на нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный автомобиль белого цвета наехал на переходившую дорогу 15-летнюю девочку. Полиция просит помощи очевидцев аварии.

После столкновения автомобиль скрылся с места происшествия, девочка была доставлена в больницу.

Автомобиль двигался со стороны Таллиннского шоссе в сторону улицы Выйду. По первоначальным данным, это мог быть автомобиль марки Volvo, седан.

"То, что водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощи, достойно крайнего сожаления. Просим всех очевидцев этого ДТП связаться с полицией и помочь в поиске этого автомобиля, – сказал старший комиссар Нарвского отделения полиции Николай Клейн. – Этот водитель может также сам обратиться в полицию".

Полиция просит очевидцев этого ДТП, а также людей, у которых может быть другая информация, например, запись видеорегистратора, связаться с Нарвским отделением полиции по номеру 53 060 211 или 112.

Редактор: Ирина Киреева



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