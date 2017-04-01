Премьер-министры стран Балтии посетят Украину

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы на следующей неделе посетят Киев для обсуждения конфликта на востоке Украины и реформ с высшими должностными лицами страны.

Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в канцелярии премьер-министра Литвы, передает BNS.

В ходе визита премьер-министры Литвы, Эстонии и Латвии Саулюс Сквернялис, Юри Ратас и Марис Кучинскис встретятся с президентом и премьер-министром Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. На встречах планируется обсудить конфликт в Восточной Украине и проводимые в стране реформы.

По словам советника премьер-министра Литвы Арнольдаса Пикжирниса, в центре внимания будут антикоррупционные реформы.

Сквернялис также обсудит реформы с литовцами, работающими в правительственных структурах Украины. Кроме того, премьер-министр и министр обороны Литвы примут участие в конференции по безопасности в Киеве.