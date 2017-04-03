С 4 по 6 апреля во Владимире пройдет Фестиваль эстонского кино

С 4 по 6 апреля во Владимирском государственном университете состоится Фестиваль эстонского кино.

В церемонии открытия примут участие советник по вопросам культуры посольства Эстонии Дмитрий Миронов и директор Института кино Эстонии Эдит Сепп, сообщает официальный сайт университета.

В первый фестивальный день зрителям представят художественный фильм "Георг" (Эстония, Финляндия, Россия, 2007) режиссера Пеэтера Симма.

В среду, 5 апреля, будут показаны ленты "Живые картинки" (2013) режиссера Харди Вольмера и "По грибы" (2012) Тоомаса Хуссара.

В четверг, 6 апреля, можно будет познакомиться с анимационными фильмами Прийта Пярна. Затем будет показана картина режиссера Катрин Лаур "Дочь кладбищенского смотрителя (Эстония, Финляндия, 2011), а завершится фестиваль фильмом Андреса и Катрин Маймик "Вишневый табак" (2014).

Вход на фестивальные фильмы свободный.