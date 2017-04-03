Избирательные списки центристов в Кристийне и Пирита возглавят Новиков и Мёлдер ({{commentsTotal}})
Таллиннский совет Центристской партии в понедельник принял решение, что на следующих местных выборах первым номером в избирательном списке партии в районе Кристийне станет депутат Рийгикогу Андрей Новиков, а в Пирита — старейшина района Тынис Мёлдер.
Кандидатуры Новикова и Мёлдера были утверждены по предложению лидера партии Юри Ратаса, сообщила в понедельник пресс-служба центристов.
Ранее Центристская партия утвердила первые номера избирательных списков в столичных районах Мустамяэ (и.о. мэра Таллинна Таави Аас), Ласнамяэ (вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт), Хааберсти (депутат Рийгикогу Виктор Васильев) и Пыхья-Таллинн (евродепутат Яна Тоом).
Редактор: Андрей Крашевский