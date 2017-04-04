Половина депутатов предложила отправить в отставку мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина

Половина депутатов городского собрания Нарва-Йыэсуу во главе с председателем Калле Кекки предложила 3 апреля выразить вотум недоверия мэру города Максиму Ильину. Основные претензии: не сделана общая планировка города, нет изменений в ситуации с курзалом, мэр не дает кабинет и доступ в инфосистему председателю горсобрания.

Как объяснил порталу rus.err.ee председатель городского собрания Калле Кекки, в 2014 году начали делать новую общую планировку города, потому что старая заканчивалась в 2015 году, но ди сих пор ее не сделали. Детальная планировка курзала (историческое заброшенное здание в центре города принадлежит фирме Тийта Вяхи - прим. ред.) сделана, но с владельцами территории никто полгода не связывался.

"Кроме этого, мэр не идет на сотрудничество: не дает кабинет председателю горсобрания и доступ к инфосистеме городской управы, - высказал претензии к градоначальнику Кекки. - Сейчас четыре депутата (6 депутатов по данным городского секретаря Марины Соргус - прим. ред.) предложили выразить вотум недоверия. Я договаривался о встрече с мэром, но он отказывается встречаться. Вотум недоверия будем рассматривать на следующем собрании в апреле". Дата заседания городского собрания еще не назначена.

Бывший председатель горсобрания курортного города, а теперь просто рядовой депутат Инге Мушкина считает, что причины для отставки мэра надуманные. "Планировками и прежние четыре мэра занимались так же. Поговаривают, что ему (Калле Кекки — прим. ред.) нужен мэр посговорчивее".

По словам депутата горсобрания Татьяны Пагаевой, поддержавшей вотум, основные претензии к мэру — он не идет на контакт с новым председателем, избранным в марте. "Мы несколько раз предлагали встретиться и обсудить вопросы городской жизни. Однако он как-то сказал, что будет работать только с легитимными депутатами. Получается, что мы якобы были избраны незаконно. Это странная позиция".

Так же как и Калле Кекки, Пагаева сказала, что составление общей планировки города находится под угрозой срыва и нет никакого движения по вопросу курзала. "Мы в свое время приняли решение, что восстановление исторического здания курзала важно для города. Сейчас детальная планировка готова, но она лежит в горуправе. Мэр сказал, что это не приоритетный проект. Поскольку детальную планировку мэр не передал в городское собрание, мы ее не приняли и не можем никак повлиять на собственника. Мэр занимается саботажем".

По словам Пагаевой, кандидат на место мэра города есть, но она не стала называть его имени, поскольку с ним еще даже не разговаривали. На вопрос местный это человек или варяг, она ответила: "Варягов нам не надо".

По мнению Пагаевой, пока неизвестно, пройдет вотум недоверия Ильину в городском собрании или нет. "Сколько можно смешить людей (чехарда со сменой власти в Нарва-Йыэсуу продолжается с февраля — прим. ред.) Надо договариваться".

Максим Ильин был выбран мэром Нарва-Йыэсуу в ноябре 2016 года.