Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки

Южная Эстония и Латвия начали совместный проект "Зеленые железные дороги": за два года заброшенные линии превратят в пешеходные тропы и велодорожки.

В рамках проекта планируют создать примерно 750-километровый общий велосипедный и пешеходный маршрут, который по большей части будет проходить по старым железнодорожным линиям, пишет портал LSM.

"Я думаю, этот проект очень интересный, и существенно, что путешествовать по "зеленым железным дорогам" можно в отдалении от автодорог. Это безопасность, свежий воздух, возможность видеть птиц и, может быть, даже каких-то зверей. По дороге есть озера, где можно искупаться, и многое другое, мимо чего ежедневно проезжаем", - считает специалист по развитию Вильяндского самоуправления Кати-Катри Коппель.

Близ старых линий много хозяйств и хуторов.

Этот проект даст возможность заработка для жителей близлежащих хозяйств и хуторов — они смогут организовать место для отдыха или ночлега, покормить туристов или предложить им развлечения.

В рамках проекта "Зеленые железные дороги" сотрудничают 25 южноэстонских и латвийских муниципалитетов и организаций.

Бюджет латвийско-эстонского проекта составляет более миллиона евро, 85% суммы покрывает ЕС.