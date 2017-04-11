Силламяэский "Калев" остался без главного тренера

Об изменениях в тренерском штабе во вторник, 11 апреля, сообщил официальный сайт футбольного клуба, отметив, что соглашение с главным тренером было расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

С 10 апреля обязанности главного тренера исполняет украинец Вадим Добижа (76).

"Бряунис сам попросил об отставке. Главная причина - неудовлетворенность результатами команды на старте сезона. Клуб не видел причин для того, чтобы с ним расставаться. Я и вчера, и сегодня утром пытался отговорить его от такого шага, но он настоял на своем. Вторым фактором стало семейное положение Бряуниса - он официально женился, но супруга проживает в Литве. Это тоже сказалось на его решении", - объяснил корреспонденту портала rus.err.ee президент "Калева" Александр Стародубцев.

"Вадим Добижа - это временный вариант. Он будет возглавлять команду до тех пор, пока мы не найдем нового главного тренера. Сколько продлятся поиски? Трудно сказать. Хотим, чтобы у руля команды встал специалист европейского уровня, топовый тренер. Какое-то время это займет", - добавил президент "Калева".

В пяти стартовых турах чемпионата Эстонии по футболу "Калев" одержал одну победу и потерпел четыре поражения. С тремя очками в активе силламяэская команда занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице.