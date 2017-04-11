rus.err.ee

Силламяэский "Калев" остался без главного тренера ({{commentsTotal}})

Альгимантас Бряунис решил покинуть не только Силламяэ, но и Эстонию. Автор: ERR Sport
Спорт
Спорт

Литовец Альгимантас Бряунис (52) покинул пост главного тренера силламяэского "Калева". Новым наставником команды планируется назначить специалиста европейского уровня.

Об изменениях в тренерском штабе во вторник, 11 апреля, сообщил официальный сайт футбольного клуба, отметив, что соглашение с главным тренером было расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

С 10 апреля обязанности главного тренера исполняет украинец Вадим Добижа (76).

"Бряунис сам попросил об отставке. Главная причина - неудовлетворенность результатами команды на старте сезона. Клуб не видел причин для того, чтобы с ним расставаться. Я и вчера, и сегодня утром пытался отговорить его от такого шага, но он настоял на своем. Вторым фактором стало семейное положение Бряуниса - он официально женился, но супруга проживает в Литве. Это тоже сказалось на его решении", - объяснил корреспонденту портала rus.err.ee президент "Калева" Александр Стародубцев.

"Вадим Добижа - это временный вариант. Он будет возглавлять команду до тех пор, пока мы не найдем нового главного тренера. Сколько продлятся поиски? Трудно сказать. Хотим, чтобы у руля команды встал специалист европейского уровня, топовый тренер. Какое-то время это займет", - добавил президент "Калева".

В пяти стартовых турах чемпионата Эстонии по футболу "Калев" одержал одну победу и потерпел четыре поражения. С тремя очками в активе силламяэская команда занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ

Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов

Полиция: осторожно, мошенники пытаются выудить личные данные по телефону
Силламяэский "Калев" остался без главного тренера
Из Эстонии выехал 31 беженец
Обновлено: 11:39 

Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы

Поход 16 апреля вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. За репортажами с похода и другими праздничными мероприятиями следите на волнах "Радио 4" и в эфире ETV+.

При столкновении легковушки с грузовиком в волости Пайде четверо оказались зажаты в автомобиле
Суд отказал прокуратуре в прекращении дела против председателя Нарвского горсобрания
Обновлено: 11:14 
BBC World Service планирует расширяться в Латвии
Мнение / Интервью
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла

Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что таллиннский Горхолл необходимо снести, а продвигаемый Центристской партией план многомиллионных инвестиций в его реконструкцию говорит о том, что власть центристов в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков.

Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
ИДА-ВИРУМАА
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину
Обновлено: 10.04
Государство тоже не платит по счетам за переданные ему квартиры в Кохтла-Ярве
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"
Обновлено: 18:06 
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 21:17 
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 17:57 
ЗА РУБЕЖОМ
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках
КНДР заявила о готовности к военному противостоянию с США
ЭСТОНИЯ
Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой

Приговоренный в Эстонии к пожизненному заключению серийный убийца Юрий Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой во вопросу передачи исправительным учреждением посольству России его личных данных.

Автором памятной монеты к 100-летию балтийских республик стал литовский художник
Комиссия по социальным делам обсудит коллективные обращения на тему конопли
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
СМИ: деньги государства на помощь инвалидам закончились еще в январе
Вспышку заболевания в Лихулаской школе мог вызвать норовирус
На ярмарке труда в Раквере работу предложат 27 работодателей
ЭКОНОМИКА
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
07:06
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
10.04
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
09.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
07.04
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
СПОРТ
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
КУЛЬТУРА
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Исследование: жители Эстонии покупают в интернет-магазинах электронику и товары для красоты
Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов
Представитель Эстонии Евгений Томберг отправляется в Иерусалим за Благодатным огнем
Таллинн выделит 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме
В пасхальные выходные банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи
Последние новости
15:34
Серийный убийца Устименко продолжил судиться с Тартуской тюрьмой
15:12
Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Швейцарии
14:57
Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ
14:42
Двое российских военнослужащих погибли в Сирии
14:38
Исследование: жители Эстонии покупают в интернет-магазинах электронику и товары для красоты
14:31
Силламяэский "Калев" остался без главного тренера
14:12
"Большая семерка" не пришла к консенсусу о новых санкциях против России
13:51
Суд отправил Эдгара Сависаара на комиссию судмедэкспертов
13:35
Автором памятной монеты к 100-летию балтийских республик стал литовский художник
12:59
В государственном лесу в Виймси посадят 4000 елей
12:53
Полиция предупреждает: телефонные мошенники пытаются выудить личные данные
12:30
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
12:16
BBC World Service планирует расширяться в Латвии
12:16
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с массового похода вдоль бывшей границы
Эстония
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента