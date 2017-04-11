Бывший глава Elion встанет у руля Налогово-таможенного департамента

Министр финансов Свен Сестер назвал имя нового директора Налогово-таможенного департамента. С 1 июня нынешнего года им станет члена правления международной телекоммуникационной компании TeliaSonera Валдур Лайд, возглавлявший до этого крупнейшую эстонскую компанию сотовой связи Elion.

"Налогово-таможенный департамент в последние годы превратился в современную организацию для бизнесменов. Валдур Лайд руководил крупными телекоммуникационными предприятиями и принесет в департамент опыт и знания, полученные в частном секторе. Его опыт хорошо подходит для дальнейшего развития государственного сектора Эстонии", - уверен министр финансов Свен Сестер.

По словам Валдура Лайда, непрерывность хорошего сотрудничества НТД и бизнеса очень важна. "Департамент несет ответственность за консультации предпринимателей, обеспечивая их уверенность в том, что налоговые дела в порядке".

Лайде обозначил еще одну задачу для себя на новом посту: бновление системы электронных услуг департамента. К 2020 году она должна быть более легкой, быстрой и удобной как для живущих в Эстонии, так и для тех, кто находится за рубежом страны.

Валдур Лайде 20 лет работал в телекоммуникационных и финансовых компаниях. Был председателем правления Elion и руководил подразделением Telia Sonera в Финляндии. Входил в правление Банка Эстонии.

Он закончил экономический факультет Таллиннского технического университета и получил степень магистра в области делового управления в Лозанне.