Эстонское фигурное катание отметит столетие гала-представлением в Тондираба

В субботу, 15 апреля, эстонское фигурное катание отмечает свое столетие большим гала-представлением на катке Тондираба. На мероприятии, которое начинается в 16:00, в числе прочих выступит и многократная чемпионка Эстонии — Елена Глебова.

"На представлении мы расскажем о том, как зарождалось фигурное катание", - отметила директор Тондираба Елена Глебова. "На лед выйдут ветераны фигурного катания, которые покажут, как это происходило 100 лет назад. Выступят воспитанники самых больших спортшкол Эстонии и лучшие спортсмены — я, Виктор Романенко, Ирина Шторк — Таави Ранд, а также молодые фигуристы", - добавила она.

В феврале 1917 года впервые прошел чемпионат Эстонии, именно с этого события и началась история эстонского фигурного катания.

Специально к столетнему юбилею будет выпущена почтовая марка, презентация которой пройдет в рамках гала-представления.

Вход на мероприятие — бесплатный.