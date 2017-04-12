На улице Веэру в Маарду построят парковку за 130 000 евро

На улице Веэру в Маарду начались работы по строительству новой парковочной площадки.

Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба Маарду.

Проблема с парковкой жителей многоэтажек на улице Веэру будет решена - на новой парковке появятся дополнительные места для 56 автомобилей. Рядом с новой площадкой будут также установлено новое освещение.

Строительные работы общей стоимостью около 130 000 евро будут завершены к началу лета.