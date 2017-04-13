Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017"

Российский Первый канал не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве.

Решение принято из-за того, что Европейский вещательный союз не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, сказано в сообщении Первого канала, которое получила meduza.io.

"Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым", – заявили на телеканале.

22 марта Украина запретила въезд российской участнице Юлии Самойловой. В 2015 году она выступала в Крыму и въехала на полуостров с российской территории, что Украина расценивает как нарушение своего законодательства.

В тот же день сайт "Вестей" (ВГТРК) сообщил, что из-за запрета на въезд Самойловой Первый канал не будет показывать "Евровидение", однако сам телеканал это не подтвердил. Сообщалось также, что Юлия Самойлова сможет представить Россию на конкурсе в 2018 году.