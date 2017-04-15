В Эстонии поселилась бабочка-вампир

Общеизвестно, что климат на Земле становится теплее. Эстония не исключение. Однако мало, кто знает, что следствием этого стала миграция насекомых. Например, в Эстонии прижилась бабочка-вампир из рода калиптра василисниковая (Сalyptra thalictri). В основном они питаются соком фруктов, но могут пить кровь животных и человека.

Как рассказала порталу rus.err.ee биолог Катерина Песоцки, бабочка калиптра василисниковая (Сalyptra thalictri) встречается на юге Европы, на Дальнем Востоке, в Японии, Малой и Средней Азии. "Можно сказать - это наш восточный гость. В последнее время она расширяет границы своего ареала обитания, выбирая северные направления — Финляндия, Швеция. При чем, в Финляндии эту бабочку зафиксировали гораздо раньше, чем в Эстонии. У нас она была открыта в 2001 году и с тех пор распространилась по всей стране. Как говорится, бабочка у нас прижилась".

Поскольку бабочка ночная, она имеет неброскую внешность — коричневато-сероватый оттенок, чтобы сливаться с окружающим миром и не быть заметной днем, когда она отдыхает. Хотя, встречаются в нашей природе и яркие ночные бабочки, но это бывает не часто.

Их обычный рацион — сок растений, например, калины и малины. Однако некоторые самцы этого вида, по словам Песоцки, могут пить кровь животных и даже человека. Подобные случаи были зафиксированы на Дальнем Востоке. "В Европе и, в частности, в Эстонии они не были замечены за нападением на людей".

В отличие от комаров, у бабочек кровь пьют самцы. "Это своего рода свадебный подарок самке перед оплодотворением. Им необходимы дополнительные белки и соли, поэтому они могут пить не только кровь, но и слезную жидкость. Это делает их наиболее успешными кавалерами", - пояснила биолог.

Возможно, по словам Катерины Песоцки, и другие бабочки хотели бы попробовать вкус крови, но их мягкий хоботок не позволяет им это сделать. У многочисленного по видам рода калиптра примерно восемь видов — вампиры. Их маленький и жесткий хоботок похожий на стилет с зазубринами позволяет им прокалывать толстую кожуру фруктов, чтобы добраться до сока. "Некоторые бабочки в процессе эволюции решили попробовать проколоть кожу, в том числе и кожу человека".

Каждый год в Эстонии обнаруживается пара видов бабочек, которых раньше здесь не было. "Можно сказать, что за 10 лет из южных стран к нам мигрировало в среднем 20 новых для нашей экосистемы видов бабочек, - добавила Песоцки. - Но этот процесс обоюдный. Потепление заставило некоторые виды бабочек, раньше обитавших в Эстонии, мигрировать на север, где условиях для них более комфортные".

Бабочки не сами перелетают из страны в страну, их несут теплые потоки ветра. В Эстонию, например, могут попасть бабочки из Турции или Северной Африки.