В среду в Таллинне пройдет ярмарка летних вакансий для молодежи

В среду, 19 апреля, в гостинице Viru Sokos в Таллинне пройдет молодежная ярмарка под названием "Летом на работу-2017". Начало в 15:00. Она предназначена для всех ребят младше 18 лет из Таллинна и Харьюмаа.

Подробнее об этом мероприятии, а также о новой столичной молодежной оздоровительной кампании "Pop-up" в программе "Кофе+" рассказали специалист отдела работы с молодежью Таллиннского департамента молодежи и спорта Елена Шкенёва и консультант центра Rajaleidja Ольга Хийело.

На ярмарке будут предлагаться сезонные вакансии в основном в секторе обслуживания.

Гостьи напомнили также, что пока подростки по закону могут работать только на протяжении половины каникул, но со вступлением в силу поправок в трудовое законодательство ряд ограничений будет снят. В частности, молодые люди получат право трудиться не 20 часов, как сейчас, а 35 часов в неделю, или 7 часов в день.

Более подробную информацию о ярмарке можно найти на сайте tallinn.ee.