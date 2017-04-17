Минсоцдел и минюст начнут кампанию по изменению отношения общества к проституции

Социальная кампания министерства социальных дел и министерства юстиции 1ELU призывает к обдумыванию и обсуждению темы торговли людьми и приобретения секса за деньги. Цель кампании – сократить проституцию и торговлю людьми. В Эстонии проституцией занимается более 700 женщин.

Согласно исследованию, проведенному в прошлом году компанией TNS Emor, в Эстонии не менее половины населения поддерживает запрет коммерческого секса. Тем не менее, сегодня в Эстонии проституцией занимается более 700 женщин.

"Несмотря на то, что в Эстонии еще не действует общий запрет на приобретение секса за деньги, влияние и последствия этого явления следует рассматривать шире. Секс-работа по большей части является вынужденным действием, и вовлеченные в нее женщины находятся в более слабом положении с финансовой, общественной и других точек зрения. Покупка секса подразумевает использование женщины в уязвимой ситуации", – пояснила советник отдела политики равноправия минсоцдел Кристийна Лухт.

Более половины жителей Эстонии считают проституцию насилием над женщиной. Однако, согласно результатам мониторинга гендерного равноправия за трехлетний период, одна пятая населения считает проституцию оправданной деятельностью.

"Для сокращения уровня проституции необходимо изменить отношение общества к покупке секса. Проституция связана с международной торговлей людьми, что, в свою очередь, привлекает все больше новых людей в секс-работу. Покупатели секса таким образом косвенно и напрямую поддерживают преступный мир – проституцию и торговлю людьми", – подчеркнула Лухт.

Социальная кампания министерства юстиции и министерства социальных дел 1ELU проводится до конца июня. Кампания исходит из того, что у всех есть одна жизнь, которую все имеют право прожить свободно, достойно, самостоятельно ею управляя и радуясь.

В рамках кампании в апреле на онлайн-каналах будет проведена информационная кампания, ориентированная на покупателей и продавцов коммерческого секса. Также в школах, профессиональных училищах, кассе по безработице, трудовой инспекции, различных организациях, оказывающих помощь жертвам, будут распространяться информационные материалы кампании.

Кампания 1ELU финансируется посредством Фонда внутренней безопасности Европейского союза и министерством внутренних дел ЭР. Проект совместно проводят министерство юстиции, министерство социальных дел, НКО Living For Tomorrow, Эстонский центр прав человека и рекламное агентство Idea.