Центристская партия хочет наградить знаком отличия фигуранта ежегодников КаПо

Центристская партия хочет вручить знак отличия Таллинна главе НКО "Центр информации по правам человека" Алексею Семенову за длительную активную работу социологом и правозащитником в Эстонии. При этом Полиция безопасности Эстонии (КаПо) рассматривает деятельность Семенова как часть российской политики влияния, в рамках которой распространяются ложные утверждения о нарушении прав человека в Эстонии.

Предложение наградить Семенова содержится в проекте постановления, направленного столичной горуправой в городское собрание Таллинна, сообщил в среду портал Delfi.

В списке представленных к награде в общей сложности около двадцати человек, в том числе член центристской фракции в горсобрании Алексей Семенов.

КаПо уже несколько лет называет возглавляемую Семеновым НКО одним из основных инструментов российской политики влияния в Эстонии, и эта организация упоминается почти в каждом ежегоднике Полиции безопасности за последние годы. По данным КаПо, Центр информации по правам человека получал финансирование от российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников для распространения российских оценок ситуации с правами человека в Эстонии.