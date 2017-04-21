Юри Ратас отправляется в поездку по Ида-Вирумаа

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу совершит поездку в Ида-Вируский уезд, в ходе которой он посетит ряд учреждений и предприятий на северо-востоке страны.

Поездка начнется с посещения Кохтла-Ярве, где Ратас встретится с членами горуправы, а также ознакомится с работой концерна Viru Keemia Grupp, сообщила в пятницу, 21 апреля, пресс-служба правительства.

После обеда премьер-министр посетит электростанцию Eesti Energia в Аувере, нарвскую горуправу, место строительства будущего Нарвского колледжа Академии МВД и спортивный центр в Яккекюла.