Минэкономики ищет применения дополнительным 135 млн евро инфраструктурных инвестиций

Согласованная правительством Эстонии бюджетная стратегия на 2018-2021 годы предусматривает выделение дополнительных 135 млн евро на инфраструктуру, но в Министерстве экономики пока не решили, на какие проекты будут направлены эти средства.

По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, дополнительные ресурсы помогут реализовать несколько крупных проектов. "Такое дополнительное (денежное) вливание поможет нам, наряду со строительством шоссе Таллинн-Тарту, реализовать несколько крупных и долгожданных проектов", - сказала Симсон в среду.

Пресс-секретарь минэкономики Михкель Лойде уточнил для ERR, что к некоторым инфраструктурным проектам теперь можно будет приступить раньше, чем планировалось. "В ближайшие недели как раз и предстоит решить, какие работы удастся выполнить за счет дополнительных денег, сегодня такого решения пока нет", - сказал он.

По словам Лойде, своей реализации ожидают инфраструктурные проекты во всем транспортном секторе — шоссейные и железные дороги, порты и аэропорты.