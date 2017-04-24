Поздно вечером в воскресенье, 23 апреля, в столичном районе Ласнамяэ на улице Паэкааре произошел взрыв припаркованного автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

По данным Пыхьяского спасательного центра, сообщение о взрыве поступило спасателям в 23:34.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан, 23 апреля полиция получила сообщение, что в Таллинне у дома по улице Паэкааре, 6, около 23:32 часов получил серьезные повреждения автомобиль Toyota, а также припаркованный рядом Peugeot. На время проведения необходимых оперативных действий был закрыт данный участок улицы Паэкааре.

Полицейские проверили окрестности, но на месте никто задержан не был. Обстоятельства данного происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства, которое было начато на основании статьи Пенитенциарного кодекса, рассматривающей повреждение и уничтожение вещи.

Уголовным производством руководит Пыхьяская окружная прокуратура.