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В рамках конкурса уличного искусства в Нарве разрешат разрисовать целое здание ({{commentsTotal}})

Это здание в нарве можно будет разрисовать.
Это здание в нарве можно будет разрисовать. Автор: Сандер Лилло
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В рамках фестиваля уличного искусства Stencibility объявлен конкурс "Моя первая стена", победитель которого сможет разрисовать стену здания по адресу Кренхольми, 25. Для участия в конкурсе нужно представить эскиз граффити до 14 мая.

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 19 лет. Заявки принимаются как от одного участника, так и от команды. Готовые эскизы нужно загрузить по ссылке: http://www.stencibility.eu/minu-esimene-sein/ до 14 мая.

Автора лучшего эскиза кроме возможности его реализовать ждут еще и призы.

Редактор: Артур Тооман



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