"Инфонет" дома допустил осечку в матче с силламяэским "Калевом"

В понедельник, 24 апреля, стартовал восьмой тур чемпионата Эстонии по футболу. Действующий обладатель титула "Инфонет" опять допустил осечку, поделив в родных стенах очки с силламяэским "Калевом" - 2:2.

На 24-й минуте Евгений Харин вывел хозяев вперед, но уже через семь минут Максим Липин восстановил равновесие.

Незадолго до перерыва Альберт Проза сделал счет 2:1 в пользу "Инфонета", но на 54-й минуте Даниил Ратников добыл ничью для "Калева".

"Инфонет" в восьми поединках потерпел четыре поражения при одной ничьей и лишь трех победах.

Подопечные Александра Пуштова набрали 10 очков и находятся на пятом месте. У "Калева", занимающего восьмую позицию, пять баллов.

Остальные четыре поединка восьмого тура пройдут во вторник, 25 апреля: "Левадия" - "Нымме Калью", "Пайде" - "Таммека", "Тулевик" - "Вапрус", "Флора" - "Транс".