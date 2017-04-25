В мае Эстония приступит к маркировке водной границы с Россией

Департамент полиции и погранохраны совместно с Департаментом водных путей в мае приступит к маркировке государственной границы с Россией на Чудском, Теплом и Псковском озерах.

Пограничные знаки на воде будут установлены на линии протяженностью 126 км. Работы обойдутся в 74 млн евро, передает во вторник, 25 апреля, служба новостей "Радио 4".

Государственная граница на воде будет обозначена вехами, которые будут установлены с интервалом более полутора километров.

На каждой из 171 вехи будет предупреждающий знак с надписью на эстонском, русском и английском языке: "Стой! Государственная граница Эстонии!".