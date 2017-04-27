Эстонские полицейские сыграют в Нарве в футбол с финскими коллегами

На стадионе "Фама" в Нарве 10 июня пройдет товарищеский футбольный матч между командой Департамента полиции и погранохраны и финскими полицейскими.

Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Уровень игроков хозяев поля разный. Однако есть среди полицейских и те, которые действительно хорошо обращаются с мячом. Например, бронзовый призер чемпионата Эстонии по футзалу в составе таллиннского "Ринопала" Артур Быстров, который имеет опыт выступлений и в большом футболе.

В третьей по силе лиги Эстонии выступает Евгений Малахов из команды "Ярве". Помимо него эстонских полицейских на матч с финнами может усилить и футболист из "Нарва Юнайтед" Андрей Болоненков.

С 12 по 13 мая в Тарту пройдет чемпионат среди сотрудников полиции, по итогам которого и будет определен примерный состав на игру против финских коллег.

Товарищеская встреча полицейских двух стран состоится в Нарве в рамках проекта "100 матчей в один день".

Эта инициатива предусматривает, что в разных городах Эстонии и Финляндии в один день - 10 июня - пройдут не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран.

Таким образом Федерация футбола Финляндии и Эстонский футбольный союз решили отметить 100-летие Финляндии и будущий столетний юбилей Эстонии.

Участвовать в футбольных баталиях смогут все: как дети, так и взрослые, как любители, так и профессионалы.

На данный момент свое участие подтвердили команды из Таллинна, Тарту, Нарвы, Кохтла-Ярве, Курессааре и многих других городов Эстонии.