Ратас советует Лиги извиниться за публичное оскорбление Сестера

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас советует члену Рийгикогу Юргену Лиги (Партия реформ) извиниться перед министром финансов Свеном Сестером (IRL), которого тот назвал идиотом.

"Я с грустью прочитал очередные нападки личного характера Юргена Лиги в адрес моего коллеги. Дешевые высказывания в адрес министра финансов портят имидж политиков, партий и Юргена Лиги. Мы имеем дело с непозволительным выпадом", - написал председатель Центристской партии в пятницу в социальных сетях.

Член Рийгикогу из Реформистской партии и бывший министр финансов Юрген Лиги прокомментировал свою публикацию о бюджетной политике правительства в социальных сетях следующим образом:

"Да ведь он идиот. "Если сегодня на 6 женщин рождается 9 детей, то в конечном итоге на 6 женщин будет 10 детей," привел Сестер пример влияния на бюджет", передает портал err.ee.

Растас отметил, что министр финансов Свен Сестер проделал очень серьезную и ответственную работу как в Рийгикогу, так и в нескольких правительствах.

"Он продемонстрировал свой профессионализм и командный дух при составлении бюджетной стратегии, планировании финансов, а также при обсуждении мировоззренческих вопросов".

"К сожалению, это не первый, второй или третий случай", - сказал Ратас и добавил, что это уже сформировавшаяся модель поведения Юргена Лиги, и не похоже, что что-то изменится.

"Политические дебаты — это борьба идей и аргументов, а не место для невежливых выпадов в отношении друг друга. Советую Юргену Лиги обязательно извиниться и извлечь, наконец, урок", - заявил премьер-министр.