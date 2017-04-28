ФОТО: на стройке новой Таллиннской тюрьмы состоялся праздник стропил

В пятницу на строительстве Таллиннской тюрьмы состоялся праздник стропил, поскольку была достигнута максимальная высота самого высокого здания строящегося комплекса.

Строительство тюрьмы ведется в деревне Соодевахе волости Раэ в Харьюском уезде с особым акцентом на безопасность, энергоэффективность, экологичность, эффективное использование пространства и низкие расходы на обслуживание, сообщил в пятницу новостной портал ERR.

Новые здания строятся в виде тюрьмы камерного типа. В общей сложности предусмотрены 512 мужских и 92 женские камеры для приговоренных и арестованных лиц. В тюрьме также будет 16 мужских и 4 женских карцера. Кроме того, за пределами основной территории строятся арестантский дом и следственный изолятор. Общее число стационарных мест — 1208.

В празднике принимали участие министр юстиции Урмас Рейнсалу, старейшина волости Раэ Март Выркларв, директор Таллиннской тюрьмы Ханнес Лийвак, председатель правления Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Урмас Сомелар и председатель правления Fund Ehitus OÜ Отт Киккас.

Договор генерального подряда на строительство тюремного комплекса площадью свыше 60 000 кв. м был подписан в ноябре 2015 года. Стоимость работ — 73,9 млн евро (без НСО). Строительство должно быть закончено к концу 2018 года.