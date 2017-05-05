Пограничники организуют удаление бобровых плотин на реках вдоль восточной границы

Пограничники будут регулярно заказывать очистку рек и ручьев на восточной границе от бобровых плотин, поскольку они облегчают передвижение контрабандистов и другое незаконное передвижение через границу.

В объявленном для поиска подрядчика конкурсе госпоставки значится, что очистку пограничных водоемов надо производить, исходя из необходимости охранять внешние границы Евросоюза и предотвращения контрабанды, передает ERR Uudised.

Департамент полиции и погранохраны отмечает, что беспокоящие пограничников бобровые плотины находятся в Юго-Восточной Эстонии на реках Педетси и Пиуза, а также на ручьях Мийликсе, Мээсовитса и Мустоя.

Поскольку работы будут осуществляться на центральной линии государственной границы, необходимо частично пересекать границу, но придерживаться закона о границе.

Деревья, лежащие на российской территории, придется разрезать по линии границы, заданием подрядчика будет не выходить на береговую линию России.

Из водоемов надо будет удалить все деревья, которые туда попали как с Эстонской, так и с российской стороны, разрезание деревьев пройдет по береговой линии России, при этом надо будет следить, чтобы работники не выходили на землю соседнего государства.

Подрядчик будет договариваться с российскими уполномоченными представителями погранохраны об обрезании упавших с российского берега или растущих там деревьев. Без соответствующего договора нельзя удалять деревья с российской территории с центральной линии, проходящей по водоему. Пока не будет договора, работы начинать нельзя.

Места работы могут быть труднопроходимыми и болотистыми, а оборудование для очистки рек подрядчика не должно навредить природной среде, следует из условий конкурса госпоставки.

Утилизация деревьев и веток, которые достанут из водоемов, а также вывоз осадочных пород будут производиться за счет исполнителя работ. Бобровые плотины должны быть удалены за 15 дней.

В среднем количество устраняемых бобровых плотин в год, по данным PPA, приблизительно 30. Кроме того, из водоемов надо будет удалять упавшие деревья.