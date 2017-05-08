Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место

Победителем традиционного Тартуского бегового марафона стал кениец Ибрагим Мукунга, пробежавший всю дистанцию в носках.

Курьезную ситуацию легкоатлет объяснил тем, что отдал кому-то свои кроссовки, а в день старта не сумел получить их назад найти, сообщили в понедельник утренние теленовости ETV+.

Отсутствие обуви не помешало спортсмену установить новый рекорд трассы - он преодолел 23-километровую дистанцию за 1 час, 13 минут и 23 секунды.

В женском зачете марафона победила Ольга Андреева, отставшая от Мукунги более чем на 16 минут. В забеге приняла участие и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Среди женщин она оказалась 167-й, а в общем зачете финишировала на 922-м месте. Время президента - 2 часа, 9 минут и 46 секунд.

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало занял 840-е место с результатом 2:07:11.

Всего в забеге на 23 км приняли участие 1425 человек.