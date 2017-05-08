rus.err.ee

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место ({{commentsTotal}})

Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут.
Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут. Автор: Tartu Maraton
Спорт
Спорт

Победителем традиционного Тартуского бегового марафона стал кениец Ибрагим Мукунга, пробежавший всю дистанцию в носках.

Курьезную ситуацию легкоатлет объяснил тем, что отдал кому-то свои кроссовки, а в день старта не сумел получить их назад найти, сообщили в понедельник утренние теленовости ETV+. 

Отсутствие обуви не помешало спортсмену установить новый рекорд трассы - он преодолел 23-километровую дистанцию за 1 час, 13 минут и 23 секунды. 

В женском зачете марафона победила Ольга Андреева, отставшая от Мукунги более чем на 16 минут. В забеге приняла участие и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Среди женщин она оказалась 167-й, а в общем зачете финишировала на 922-м месте. Время президента - 2 часа, 9 минут и 46 секунд.

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало занял 840-е место с результатом 2:07:11.

Всего в забеге на 23 км приняли участие 1425 человек.

 

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на выборах 7 мая.Кандидаты в президенты Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на выборах 7 мая.
Макрон одержал победу на выборах президента Франции
Обновлено: 00:47 
Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут.Керсти Кальюлайд (слева) уступила победителю более 16 минут.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК+": отмена роуминга может привести к подорожанию мобильной связи в Эстонии
Эстонский национальный музей в Тарту.Эстонский национальный музей в Тарту.
Эстонский национальный музей не хочет видеть жилые дома на прилегающей территории
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК+": в отличие от Москвы, Эстония решила реконструировать хрущевские пятиэтажки
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Антс Кутти: из-за роста цен на вывоз мусора дворы и леса Нарвы рискуют превратиться в свалки

В связи с тем, что цены на услуги по вывозу мусора в Нарве вырастут до 300%, дворы и леса приграничного города рискуют превратиться в кладбище старых вещей и отходов, считает председатель фракции социал-демократов в Нарвском городском собрании Антс Кутти, сообщила BNS пресс-служба Социал-демократической партии.

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Эстонии продолжается кампания по льготному чипированию собак и кошек
Полиция задержала в Пярну пьяного мотоциклиста.Полиция задержала в Пярну пьяного мотоциклиста.
Полиция задержала в Пярну пытавшегося скрыться пьяного мотоциклиста
Терминал СПГ в порту Роттердама.Терминал СПГ в порту Роттердама.
Ратас: терминал СПГ должен быть построен согласно логике рынка
Мнение / Интервью
"Политрулет" (30 апреля - 6 мая)."Политрулет" (30 апреля - 6 мая).
"Политрулет": ежи, мальки, аксессуары, императрица и хруст французской булки

Министры не читают документов, Мария Юферева шалит в образе императрицы, Таави Рыйвас фотографирует ежа, а журналистов сравнивают с мальками - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Андрей КрашевскийАндрей Крашевский
Андрей Крашевский: хрущевский подход к внешней политике не поможет США решить проблему КНДР
Артур Тооман: идея Михала об эстонском с детсада призвана отобрать избирателей у конкурентов
Юрген Лиги.Юрген Лиги.
Юрген Лиги: русскоязычная школа в Эстонии маргинализируется
ИДА-ВИРУМАА
В ходе субботника в Аувере посадили 2500 молодых елей
Программа работает.Программа работает.
Ситуация на рынке труда в Ида-Вирумаа улучшается
В Ида-Вирумаа и Нарве есть, на что посмотреть туристам.В Ида-Вирумаа и Нарве есть, на что посмотреть туристам.
В марте число посетивших Ида-Вирумаа российских туристов выросло на 36%
Силламяэ называют городом свежих морских ветров.Силламяэ называют городом свежих морских ветров.
Горсобрание Силламяэ отказалось объединяться с Нарва-Йыэсуу и Вайвара
Министр культуры Индрек Саар.Министр культуры Индрек Саар.
Министр культуры Индрек Саар пригрозил нарвским властям закрытием музея
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Черемша.Черемша.
Департамент: дикорастущую черемшу нельзя собирать для продажи
Арендатор торгового центра Arsenal: сюда никто не ходит
Дом престарелых. Иллюстративное фотоДом престарелых. Иллюстративное фото
"Инсайт": женщина утверждает, что чиновники обманным путем отправили ее в дом престарелых
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
СМИ: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона
Лувр - один из красивейших музеев мира.Лувр - один из красивейших музеев мира.
Доступ на площадь к Лувру восстановлен, сведения о бомбе оказались ложными
Обновлено: 07.05
Боевики ИГИЛ.
Боевики ИГ атаковали военную базу США на севере Ирака
Полицейское оцепление на Елисейских полях после нападения.
Полиция Франции объявила о надвигающейся угрозе терактов
Иллюстративное фото
В Нигерии из плена "Боко харам" освобождены 82 школьницы
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
"АК+": Тартуский университет привлекает все больше иностранных студентов

В старейшем университете Эстонии с каждым годом становится все больше иностранных студентов. Лидируют по этому показателю приезжие из Финляндии, России и Украины, хотя есть немало представителей и других стран, в том числе Казахстана и США.

Регулярные проверки на ВИЧ особенно важны потому, что чем раньше у человека выявлен ВИЧ, тем проще обеспечить ему лечение.Регулярные проверки на ВИЧ особенно важны потому, что чем раньше у человека выявлен ВИЧ, тем проще обеспечить ему лечение.
С начала года в Эстонии диагностировали 94 случая ВИЧ
Соцдемы готовятся к муниципальным выборам.Соцдемы готовятся к муниципальным выборам.
Соцдемы обсуждают в Пайде план действий на местных выборах
Автобусы Lux Express.Автобусы Lux Express.
На автобусной линии Таллинн-Тарту добавлены два рейса
Площадь Вабадузе.Площадь Вабадузе.
В Эстонии День Европы отметили бесплатными семейными мероприятиями
Обновлено: 06.05
Ристо.Ристо.
Полиция ищет пропавшего на Сааремаа гражданина Финляндии
Ратас: ЕС должен искать баланс между открытостью и приватностью
Евровидение
Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями.Организаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями.
Украине и России грозит штраф или отстранение от "Евровидения"
Койт Тооме и Лаура.Койт Тооме и Лаура.
Лаура о первой репетиции на "Евровидении": все прошло не совсем так, как мы ожидали
Сцена "Евровидения" в Киеве.Сцена "Евровидения" в Киеве.
ФОТО: сцена "Евровидения-2017" в Киеве готова
ЭКОНОМИКА
Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.Лидер соцдемов Евгений Осиновский надеется, что его партия как минимум не утратит былых позиций.
Осиновский: главная цель соцдемов на выборах – сломить единовластие центристов в Таллинне
Парк ветрогенераторов Парк ветрогенераторов
Парки ветрогенераторов Eesti Energia в апреле произвели на 37% больше электричества
05.05
В Палдиски приступают к строительству рыбоперерабатывающего завода
05.05
Prisma не боится прихода Lidl и собирается расширяться в Эстонии
05.05
В первом квартале турпоток в эстонских гостиницах вырос на 9%
05.05
Цены на нефть упали до уровня ноября 2016 года
05.05
Praxis: Эстония эффективно потратила евросубсидии на развитие внутренних железных дорог
СПОРТ
Хоккеисты сборной России.Хоккеисты сборной России.
На ЧМ по хоккею сборные России и Канады разгромили своих соперников
Сборная Эстонии по флорболу.Сборная Эстонии по флорболу.
Молодежная сборная Эстонии по флорболу проиграла Норвегии в финале чемпионата мира
Кристина Кууск.
Шпажистка Кристина Кууск впервые выиграла этап Кубка мира
Сборная Эстонии по флорболу.
Сборная Эстонии по флорболу победила Австралию и вышла в финал молодежного ЧМ
"Инфонет" потерял очки в матче с "Пайде"
Силламяэский
ВИДЕО ГОЛОВ: силламяэский "Калев" и нарвский "Транс" поделили очки
ФОТО: "Калев/Крамо" стал первым финалистом чемпионата Эстонии по баскетболу
Команда ТТУ второй год подряд выиграла Международную студенческую баскетбольную лигу
Эстонская команда разгромила сборную Японии.Эстонская команда разгромила сборную Японии.
Сборная Эстонии по флорболу вышла в полуфинал молодежного ЧМ
Обновлено: 05.05
КУЛЬТУРА
В Эстонском архитектурном музее открылась посвященная судоремонтному заводу в Копли выставка
"Прохор и Пузо": главное - всегда быть пьяным
В порту Ноблесснера откроется новый Центр современного искусства
Выборы ректора EMTA.Выборы ректора EMTA.
Новым ректором Академии музыки и театра стал Ивари Илья
РАЗНОЕ
Спасатели и полиция в районе возгорания.Спасатели и полиция в районе возгорания.
В Ида-Вирумаа из-за пожара нарушено дорожное движение
Иви ушла из дома в неизвестном направлении.Иви ушла из дома в неизвестном направлении.
Полиция просит помощи в поиске 46-летней Иви
Кошка. Иллюстративное фото.Кошка. Иллюстративное фото.
Бросившая кошку на произвол судьбы жительница Пыльва предстанет перед судом
Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
В воскресенье истекает срок разрешения на пользование шипованными шинами
Байкеры.Байкеры.
В Пярну байкеры открыли сезон
Последние новости
07:05
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла на Тартуском марафоне 922-е место
00:47
Макрон одержал победу на выборах президента Франции Обновлено
07.05
В понедельник возможны осадки, +5.. +9
07.05
"АК+": Тартуский университет привлекает все больше иностранных студентов
07.05
"АК+": в отличие от Москвы, Эстония решила реконструировать хрущевские пятиэтажки
07.05
"Актуальная камера +" 07.05.2017 (20:00)
07.05
"АК+": отмена роуминга может привести к подорожанию мобильной связи в Эстонии
07.05
В Эстонии продолжается кампания по льготному чипированию собак и кошек
07.05
Эстонский национальный музей не хочет видеть жилые дома на прилегающей территории
07.05
В Ида-Вирумаа из-за пожара нарушено дорожное движение
07.05
Полиция задержала в Пярну пытавшегося скрыться пьяного мотоциклиста
07.05
СМИ: во Франции открыли дело по факту хакерских атак на штаб Макрона
07.05
Осиновский: главная цель соцдемов на выборах – сломить единовластие центристов в Таллинне
07.05
На ЧМ по хоккею сборные России и Канады разгромили своих соперников
Эстония
Выставка
Выставка "Тайны тела" добралась до Тарту
Шины.
Депутат-соцдем предлагает установить предельный срок эксплуатации автомобильных шин
Доцент Хельсинского университета Екатерина Протасова.
Эксперты: при двуязычном обучении родители должны быть вовлечны в школьную жизнь