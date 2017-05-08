В Эстонии начинаются учения "Весенний шторм

В понедельник, 8 мая, в Эстонии начинаются традиционные учения Сил обороны "Весенний шторм". В этом году у них примут участие почти 9000 человек.

Как передает пресс-служба Сил обороны ЭР, в учениях наряду с эстонскими военными также примут участие около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран.

Более 800 человек будут представлять командующее боевой группой НАТО Соединенное Королевство, второй крупнейший участник - Германия, которая прислала в Эстонию около 400 военнослужащих. В состав боевой группы НАТО входят около 300 дислоцированных в Эстонии французских военных. Подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии.

Учения "Весенний шторм" пройдут в этом году с 8 по 26 мая в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.

Данные учения являются итоговыми для срочнослужащих, призванных в Силы обороны в июле и в октябре прошлого года.