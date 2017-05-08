Завербованный российскими спецслужбами мужчина получил в Эстонии пять лет тюрьмы

В понедельник, 8 мая, Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина России Артема Зинченко (30), который проживал в Эстонии и работал на ГРУ.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что Зинченко был признан виновным в преступлениях против Эстонии.

Согласно обвинению Госпрокуратуры, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году, начиная с 2013 года и до своего задержания в январе 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе российской внешней разведки, направленной на подрыв безопасности Эстонии.

Артем Зинченко добывал информацию об объектах государственной обороны и объектах, обеспечивающих жизненно важные услуги на территории Эстонии. Также он следил и информировал ГРУ о перемещениях военной техники Сил обороны и ее союзников.

Как написал 12 апреля rus.err.ee со ссылкой на Полицию безопасности (КаПо), в январе по факту задержания Зинченко было начато уголовное расследование по статье совершения деяний против государственной независимости и суверенитета Эстонии.

В КаПо и в прокуратуре отмечают, что в последние годы особенно заметен интерес российских спецслужб к гражданам Эстонии, которые непосредственно не имеют доступа к государственной тайне.