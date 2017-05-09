Пять партий не видят перспектив у идеи EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах

Представители пяти представленных в Рийгикогу парламентских партий считают, что инициатива EKRE, согласно которой право голоса на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии, не имеет перспектив.

Об этом депутаты Рийгикогу как от коалиции, так и от оппозиции во вторник, 9 мая, рассказали корреспонденту портала rus.err.ee.

"Никакой перспективы у этой идеи нет. Это идея прошлого века. Могу со стопроцентной уверенностью заявить, что данный законопроект не пройдет. Сам принцип, согласно которому на местных выборах по сравнению с парламентскими круг избирателей шире, был принят в Эстонии еще в начале 1990-х. Причина этого проста. Посмотрите на Нарву, что это были бы за выборы, если бы местную власть могли выбирать очень маленькое число жителей? Это уже была бы не местная власть. И без больших дебатов общее мнение всех крупных партий еще в начале 90-х было единым - на муниципальных выборах власть должны выбирать все жители, а не только граждане. EKRE перед нынешними местными выборами просто хочет еще раз заявить о себе", - сказал спикер парламента, социал-демократ Эйки Нестор.

"Центристская партия такую инициативу не поддерживает. Мы считаем, что менять следует систему выборов в Европарламент. Ведь известно, что количество мандатов в этом органе зависит от числа жителей страны, а не от количества граждан, имеющих право голоса. А риторика EKRE понятна - они хотят увеличить число своих голосов. Их сегодняшняя инициатива - это обычный популизм. Заявление EKRE не объединяет две общины, а сталкивает их лбами", - сказала член парламентской фракции Центристской партии Ольга Иванова.

"От имени партии я не могу говорить, но мое личное мнение - менять законодательство нет никакого смысла. Не думаю, что вступление закона в силу побудило бы неграждан и иностранных граждан сдавать экзамен на получение эстонского гражданства", - отметил парламентарий от IRL Марко Михкельсон.

"Менять избирательную систему следует тогда, когда в ней есть какие-то проблемы. Я не вижу никакой проблемы в том, что в Эстонии на местных выборах голосуют не только граждане, но и другие лица, имеющие постоянный вид на жительство в стране. Муниципальные выборы - это бытовые выборы. Поэтому не следует делить избирателей по наличию или отсутствию у них гражданства Эстонии. Но мотивы EKRE легко прослеживаются - с помощью своей инициативы они хотят повысить свой рейтинг. А если бы им удалось отсеять обозначенную группу избирателей, то они смогли бы улучшить свои результаты на местных выборах", - высказался депутат Рийгикогу от Партии реформ Денис Бородич.

"В данным момент мы не хотим менять избирательную систему. Поддерживать инициативу EKRE мы не будем", - сказал председатель Свободной партии Артур Тальвик.

Напомним, оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) подготовила законопроект, согласно которому право голоса на выборах в местные органы самоуправления должно быть только у граждан Эстонии.

"Если мигранты хотят решать будущее Эстонии, то они должны уважать эстонское государство и народ, выучить эстонский язык и сдать экзамен на гражданство", - сказал лидер парламентской фракции EKRE Мартин Хельме.