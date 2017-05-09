В течение нового периода Эстония получит 68 млн евро дотаций ЕЭЗ и Норвегии

Во вторник, 9 мая, в Таллинне были подписаны договоры между Эстонией и Европейской экономической зоной (ЕЭЗ) и Норвегией, которые позволяют Эстонии получить 68 млн евро зарубежных дотаций.

"Сегодня мы договорились с коллегами из Норвегии, Исландии и Лихтенштейна продолжать межгосударственное сотрудничество, которое до сих пор отлично работало, – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. – Поддержка наших хороших партнеров ускорила развитие Эстонии в очень многих сферах жизни, обязательно нужно отметить крупные инвестиции в народное здоровье, психологическое здоровье детей и гендерное равноправие".

Договор подписали министр по делам ЕЭЗ и ЕС Королевства Норвегия Франк Бакке-Йенсен, посол Исландии Кристин А. Арнадоттир и министр здоровья и труда Эстонии Евгений Осиновский.

Были подписаны два договора – между Эстонией и Норвегией и между Эстонией и странами ЕЭЗ (Лихтенштейном, Исландией и Норвегией). Это третий период дотаций ЕЭЗ и Норвегии с 2004 года, сообщило Министерство финансов.

"Крупнейшая программа дотаций поддерживает развитие предпринимательства и инновации, – сказал министр финансов Свен Сестер. – Правительство намерено поощрять экономический рост и облегчить деятельность малых предпринимателей. Стоит помнить, что малые и средние предприятия дают работу трем четвертям работающих в Эстонии людей".

На новый период в Эстонии намечено шесть программ дотаций. Благодаря инвестициям в проекты в сферах конкурентоспособности, киберобороны, окружающей среды и климата, здравоохранения, науки, образования, социальной защиты, культурного наследия и гражданского общества улучшится социально-экономическое положение регионов Эстонии и появятся лучшие условия для экономического роста. Кроме денежного вклада также существует возможность в рамках сотрудничества обмениваться опытом с другими странами и получать информацию, что позволит Эстонии лучше планировать свою экономическую деятельность.

23 млн евро суммы дотаций выделено на предпринимательство и инновации, 18 млн евро на местное развитие и снижение бедности, 7,1 млн евро на науку и образование, 6 млн евро на снижение климатических изменений, 4 млн евро на гражданское общество и 357 000 евро на социальный диалог.

Общий объем финансового механизма ЕЭЗ составляет 1,5 млрд евро, а финансового механизма Норвегии 1,3 млрд евро. Общая сумма 2,8 млрд евро на 11,3% больше по сравнению с периодом 2009–2014. Дотации выделят 15 странам ЕС в Восточной, Центральной и Южной Европе. Норвегия финансирует 97,7% общей суммы дотаций, Исландия – 1,6%, а Лихтенштейн – 0,7%. Ставка дотации составляет, как правило, до 85%, но в случае проектов в области гражданского общества и социальных партнеров она может составлять до 90%.