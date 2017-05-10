В марте эстонский экспорт вырос на 14% в годовом сравнении

В марте 2017 года объем эстонского экспорта по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 15%, а объем импорта в Эстонию увеличился на 12%.

Экспорт товаров из Эстонии в текущих ценах составил 1,2 млрд евро, а импорт в Эстонию — примерно 1,3 млрд евро, сообщила в среду, 10 мая, пресс-служба Департамента статистики.

Как отметило ведомство, дефицит торгового баланса составил 138 млн евро. В 2016 году в том же месяце он составлял 153 млн евро.

В первую тройку экспортных партнеров Эстонии в марте вошли Финляндия, Швеция и Латвия — на их долю пришлось 16, 14 и 8 процентов всего экспорта соответственно. Четвертую строчку заняла Россия, на долю которой пришлось 7% от общего объема экспорта Эстонии. При этом по сравнению с мартом 2016 года экспорт в Финляндию вырос на 17%, в Латвию - на 3%, в Россию - на 2%, а экспорт в Швецию сократился на 20%.

Среди всех экспортируемых в марте товаров 74% имели эстонское происхождение.

Больше всего товаров в марте в Эстонию ввозили из Финляндии (14% от общего объема импорта Эстонии), Германии (12%), Швеции (9%) и Латвии (9%).

В марте из Эстонии экспортировали в основном электрооборудование, древесину и изделия из нее, а также минеральные продукты.

Импортировали в Эстонию в основном электрическое оборудование, механические приборы и транспортные средства.