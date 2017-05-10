Юри Мыйз выбирает между Партией реформ и EKRE

Предприниматель и бывший мэр Таллинна Юри Мыйз рассматривает возможность баллотироваться на муниципальных выборах по спискам Партии реформ или Консервативной народной партии эстонии (EKRE).

Вчера Мыйз встречался с руководителем фракции EKRE в парламенте Мартином Хельме и политиками Партии реформ.

"Разговор не окончен. Мы ни о чем пока не договорились. /.../ Скорее, я объяснил им свое видение", - прокомментировал вчерашние встречи Мыйз новостному порталу ERR.

"У обеих партий есть свои сильные стороны, и у обеих есть то, что для меня является пробемой", - отметил он.

"Я не поддержу такую избирательную платформу, в которой есть неприемлемые для меня позиции. Другое — это общий тон. Являются ли люди готовыми к действиям или они усталые, скучные и апатичные", - пояснил Мыйз.

Таави Аас кажется наиболее эффективным мэром

Третий рассматриваемый Мыйзом вариант - это баллотироваться по спискам Центристской партии, у которой, по словам Мыйза, сильная команда, но в руководстве Таллинна все-таки нужен свежий воздух.

"С одной стороны, у центристов в Таллинне создана очень сильная команда. Когда я смотрю на кандидатов в мэры столицы, то, честно говоря, Таави Аас выглядит наиболее реальным и эффективным. Но, с другой стороны, в последнее время, я все больше склоняюсь к тому, что на каждом уровне политической системы требуется проветривание. Они довольно долго работают на своих должностях и, по моему мнению, здесь требуется некоторое проветривание. Для руководства города просто необходим свежий воздух", - считает Мыйз.

"Вот почему я склоняюсь к тому, что стучаться в дверь к центристам я не буду" - сказал он.

Независимый кандидат больших результатов не достигнет

"Я ищу для себя удобную, относительно независимую возможность баллотироваться. Я не буду выступать как независимый кандидат, поскольку в эстонской политической системе в целом независимый кандидат не может добиться успеха", - пояснил Мыйз.

На прошлой неделе Мыйз сказал ERR, что если он решит баллотироваться, то будет делать это без особых фанфар и без вмешательства в политику.

Он также не исключил возможность, что, если не найдет подходящего избирательного списка, то откажется от участия в выборах.

Местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.