Майлис Репс пришла на заседание правительства вместе с новорожденной дочерью

В четверг, 11 мая, правительство Эстонии провело свое самое милое заседание за все времена - так считает глава кабинета Юри Ратас.

Такую мысль он объяснил тем, что на заседании правительства присутствовала министр образования и науки Майлис Репс, которая пришла в Дом Стенбока не одна, а вместе со своей новорожденной дочерью.

"Еще раз от всей души желаю счастья Майлис и всей ее семье по случаю рождения маленькой дочери", - сказал Юри Ратас.

Маленькая Шарлотта родилась в воскресенье.

У Майлис Репс и ее мужа - адвоката Агриса Репшса — шестеро детей: сын Ричард (родился в 2004 году), дочь Элизабет (2006), сын Карл Роберт (2007), сын Генри Роджер (2011), сын Фредерик (2014), дочь Шарлотта (2017).