В совет Eesti Energia вошли три новых человека

Минфин утвердил 1 мая изменения в совете госпредприятия Eesti Energia. Из совета ушло два человека, пришло три, таким образом в совете теперь семь человек.

Председатель созданной правительством комиссии по обновлению советов госпредприятий Эркки Раазуке сказал, что, выбирая членов совета Eesti Energia, комитет исходил из необходимости привлечь специалистов с опытом управления международными компаниями, знаниями в области энергетики и в сфере финансов.

Из совета ушли его руководитель Вейко Тали, канцлер минфина, и политик, соцдем Раннар Васильев. Министр финансов Свен Сестер поблагодарил их за работу.

Новыми членами совета стали:

Эйнари Кисель - руководитель европейского отделения Всемирного энергетического совета (World Energy Council), был вице-канцлером по энергетике в Министерстве экономики и коммуникаций, а до этого он также работал руководителем отдела торговли энергией в Eesti Energia.

Андрес Лийнат - исполнительный директор Cleveron и член совета Клиники Тартуского университета. Лийнат был канцлером Тартуского университета. Ранее он работал на руководящих должностях в отеле Olümpia, в Reval Hotelligrupp, в Tallinna Kaubamaja и в Hansapank.

Иво Палу - директор и профессор института электроэнергетики и мехатроники Таллиннского технического университета и член правления Общества электроэнергетики Эстонии.

В совете продолжат работать Вяйно Калдоя, Кайе Карниол, Антс Паулс и Данель Туусис.