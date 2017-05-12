Легкие травмы на производствах Эстонии фиксироваться не будут

Министерство социальных дел предложило изменить закон о здравоохранении и безопасности на рабочем месте, чтобы снизить административную нагрузку на работодателей и повысить безопасность на рабочем месте. Например, предлагается освободить бизнесменов сообщать о легких травмах на производстве.

Предлагается сократить ненужные и устаревшие обязанности. Работодатель больше не будет должен отчитываться обо всех незначительных происшествиях на производстве. Останется только обязанность сообщать о случаях, когда работник стал временно нетрудоспособным, получил тяжелую травмау или погиб.

У трудовой инспекции будет право во избежание повторного делопроизводства отказываться от рассмотрения происшествий с летальным исходом, если началось уголовное дело.

Планируется сделать проверку здоровья более целенаправленной. Например, в случае биологических рисков проверка здоровья будет проходить до непосредственного соприкосновения работника с опасносной средой. Предлагается отправлять работника на медосмотр, только исходя из встречающихся на работе рисков. Запланированные изменения сократят временные и финансовые затраты работодателя.

"Ряд действующих сейчас требований к рабочей среде устарел и несет бессмысленную нагрузку на предпринимателей. При этом, безопасность на рабочем месте не повышается. Цель намеченных изменений – улучшить правовую ясность регуляции здравоохранения и безопасности на рабочем месте и заметно сократить бюрократию. Закон станет понятнее для работников и работодателей и его применение будет сопряжено с меньшими затратами", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.