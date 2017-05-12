Скончался экс-президент Финляндии Мауно Койвисто

В пятницу, 12 мая, в возрасте 93 лет скончался бывший президент Финляндии Мауно Койвисто.

Как сообщила канцелярия президента Финляндии, Койвисто умер в 21:15 в больнице Мейлахти.

Койвисто был главой государства 12 лет - с 1982 по 1994 год. Он был девятым президентом Финляндии. До этого работал премьер-министром, министром финансов и главой Банка Финляндии.

С 2012 года Койвисто практически не посещал публичных мероприятий из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера.

В марте 2017-го экс-президент был отправлен в специальный приют, где за ним осуществляется специализированный уход.

Дата похорон будет назначена позднее.