Два острова на Нарвском водохранилище могут получить имя простого рабочего с Кренгольма

Департамент архитектуры и планирования Нарвы сообщил об установлении географического названия двух островов Пыхья-Свариксаар и Лыуна-Свариксаар (Põhja-Svariksaar и Lõuna-Svariksaar). Название островов связано с легендой о человеке по фамилии Швариков, который натаскал камни и создал эти острова.

Департамент архитектуры и планирования сообщил, что готовится проект распоряжений об установлении географических наименований двух островов. Горожане могут до конца мая высказать свои предложения или возражения.

В департаменте не знают, почему были выбраны именно такие имена и посоветовали обратиться в географическую комиссию.

Городской секретарь Нарвы, возглавляющий географическую комиссию города, Антс Лийметс сказал, что название остров связано с именем человека, вроде бы жившего в той местности еще до того, как появилось водохранилище. Лийметс не знает, кто был этот человек, и чем он прославился.

Как сказал Лийметса, давать географическим местам имена людей не рекомендуется, а поскольку вопрос наименования островов еще не утвержден, то озвученные имена островов еще могут быть изменены.

Член городской географической комиссии Александр Малышко, предложивший название островам, сказал, что в 70-90 годы он работал геодезистом в Нарвском общестроительном тресте. "Однажды в курилке я услышал такую интересную историю. Что якобы некто по фамилии Швариков работник Кренгольмской мануфактуры в зимнее время по льду в течение нескольких лет натаскал на мелководье Нарвского водохранилища кучу камней. Таким образом, был создан искусственный остров. Эту история я вспомнил уже когда работал геодезистом в городской управе и обнаружил на аэроснимках неизвестный остров с домиком в Нарвском водохранилище напротив садоводства Приморский", - пояснил Малышко.